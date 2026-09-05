Иногда одна фраза способна точнее официального заявления показать реальное состояние двусторонних отношений. Реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о 102-й российской военной базе — цитата из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова: «Вы мужчина или женщина?» — именно такой случай.

На поверхности это выглядит как очередной выпад в адрес армянского премьера. Но за литературной иронией просматривается гораздо более серьёзная проблема: Москва всё меньше воспринимает Ереван как предсказуемого союзника. А спор вокруг российской базы в Гюмри становится не отдельным эпизодом дипломатической перепалки, а отражением гораздо более глубокого кризиса российско-армянских отношений.

Пашинян заявил, что Армения не считает присутствие 102-й российской военной базы жизненно необходимым. При этом он подчеркнул, что вопрос о её выводе с Россией не обсуждался, а если Москва сама примет решение покинуть Армению, Ереван возражать не будет. Формально это не требование о выводе российских военных. Но политический смысл заявления значительно шире. Армянское руководство фактически отказывается признавать российское военное присутствие безусловной основой собственной безопасности, одновременно не беря на себя ответственность за его прекращение.

Именно эта двойственность, по всей видимости, и стала объектом иронии Захаровой. Ещё в июле Пашинян говорил в Варшаве, что у Армении нет никаких планов и вопросов относительно присутствия 102-й базы. Спустя несколько недель формулировка уже иная: база не является жизненно необходимой, а её возможный вывод со стороны России Ереван готов принять. Для Москвы проблема заключается не только в изменении риторики. Гораздо важнее другое: Ереван оставляет за собой возможность менять политическую оценку российского присутствия, не делая окончательного выбора.

Булгаковская цитата в таком контексте превращается в политический упрёк: определитесь. Если российская база действительно больше не нужна, почему Армения сама не ставит вопрос о её выводе? Если же она сохраняет значение для безопасности страны, почему армянское руководство публично ставит под сомнение необходимость её присутствия? Речь, таким образом, идёт уже не только о судьбе конкретного военного объекта, а о последовательности всей внешнеполитической линии Еревана.

Эта последовательность в последние годы действительно становится всё более проблематичной для Москвы. Армения заморозила участие в работе ОДКБ, резко усилила взаимодействие с Европейским союзом и западными структурами, а армянское руководство всё чаще говорит о необходимости диверсифицировать внешние связи и систему безопасности. При этом формального разрыва с Россией не произошло. Сохраняются экономические и гуманитарные связи, а российское военное присутствие продолжает существовать.

Именно сочетание этих двух тенденций — политического дистанцирования от Москвы и сохранения значительной части прежних связей — и создаёт нынешнюю неопределённость. Ереван стремится расширить пространство для внешнеполитического манёвра, не закрывая окончательно российское направление. Москва же всё меньше готова воспринимать подобную модель как полноценное союзничество. Для неё союзник — это не просто государство, с которым поддерживаются дипломатические отношения. Это партнёр, чья стратегическая позиция должна быть относительно предсказуемой.

Отсюда и возникает главный конфликт интересов. Армения хочет уменьшить зависимость от России, не принимая при этом одномоментного решения о полном разрыве. Россия, напротив, заинтересована в сохранении не только формальных связей, но и своего стратегического присутствия. Поэтому каждое новое заявление Еревана о пересмотре прежних отношений Москва воспринимает уже не как отдельный политический сигнал, а как часть последовательного процесса вытеснения России из армянской системы безопасности.

В этом контексте 102-я база приобретает особое значение. Она является не просто военным объектом, а одним из наиболее заметных материальных символов российского присутствия в Армении. На протяжении десятилетий её существование было связано с военно-политическим союзничеством двух стран. Поэтому разговор о её будущем неизбежно выходит за рамки вопроса о размещении российских военнослужащих.

Если российская база действительно перестаёт быть необходимой Армении, возникает принципиальный вопрос: что приходит ей на смену? Отказаться от российского военного присутствия политически можно значительно быстрее, чем создать полноценную альтернативную систему безопасности. Западные страны способны расширять военное сотрудничество с Арменией, проводить совместные учения, помогать реформировать вооружённые силы и поставлять оборудование. Но всё это ещё не означает автоматического появления структуры, которая сможет в полном объёме заменить российский фактор.

Именно здесь проявляется главное противоречие нынешнего курса Еревана. Политически Армения получает больше свободы манёвра, дистанцируясь от Москвы. Но стратегически эта свобода требует новых гарантий и ресурсов. Внешнеполитическая диверсификация сама по себе не является системой безопасности. Она становится ею только тогда, когда за политическими декларациями появляются реальные военные, институциональные и союзнические механизмы.

Поэтому спор о 102-й базе имеет значение не только для Москвы и Еревана. Возможное сокращение российского военного присутствия в Армении неизбежно затронет весь Южный Кавказ. Если Россия теряет одну из своих ключевых опор в регионе, пространство получают другие центры силы — прежде всего Европейский союз, США и Турция. Азербайджан также оказывается важнейшим участником новой конфигурации, учитывая изменение регионального баланса и развитие собственных военно-политических и транспортных связей.

Для Москвы это означает потенциальное сокращение возможностей влиять на процессы в регионе, который ещё недавно во многом находился в зоне её стратегического присутствия. Для Еревана — необходимость доказать, что отход от прежней модели отношений с Россией способен обеспечить не только политическую самостоятельность, но и реальную безопасность. Для западных игроков — возможность закрепиться в ещё одной точке Южного Кавказа.

Как раз поэтому российская реакция на заявления Пашиняна становится всё более эмоциональной. Москва уже не ограничивается дипломатическими формулами и всё чаще переходит к публичной полемике. Ранее Захарова призывала армянского премьера «набраться мужества и рассказать всю правду» по теме российско-армянских отношений. Теперь в ход пошла булгаковская сатира.

Форма ответа здесь не менее важна, чем его содержание. Когда дипломатический спор переходит от традиционного языка заявлений к персональной иронии, это свидетельствует о снижении уровня доверия. Москва уже не столько пытается убедить Ереван сохранить прежнюю модель отношений, сколько публично фиксирует его непоследовательность и демонстрирует собственное раздражение.

Причём адресатом этой риторики является не только Пашинян. Такие заявления работают одновременно на несколько аудиторий — российскую, армянскую и международную. Москве важно показать, что изменение армянского курса не является, с её точки зрения, вынужденным следствием поведения России, а представляет собой самостоятельный политический выбор Еревана. Тем самым ответственность за возможное дальнейшее ухудшение отношений переносится на армянское руководство.

Однако и у российской позиции есть пределы. Публичная критика способна продемонстрировать раздражение, но не возвращает утраченное доверие. Если Москва хочет сохранить своё влияние в Армении, ей придётся отвечать не только на риторику Еревана, но и на более глубокий вопрос — почему армянское руководство пришло к выводу, что его безопасность больше не должна опираться преимущественно на российский фактор.

Ереван, в свою очередь, тоже сталкивается с неизбежным выбором. Невозможно бесконечно сохранять промежуточную модель, при которой российское присутствие объявляется необязательным, но одновременно окончательного решения о его будущем не принимается. Рано или поздно политическая формула должна получить практическое содержание.

Если Армения действительно считает российскую базу пережитком прежней системы безопасности, следующим шагом неизбежно станет формирование альтернативных механизмов. Если же Ереван заинтересован в сохранении российского присутствия, ему придётся объяснить, почему оно остаётся частью национальной системы безопасности после столь масштабного политического дистанцирования от Москвы.

Именно поэтому вопрос о 102-й базе сегодня важнее самой базы. Он показывает, что прежняя модель российско-армянского союзничества постепенно перестаёт работать. Москва требует определённости и сохранения стратегических обязательств. Ереван требует большей свободы действий и возможности самостоятельно определять конфигурацию своих внешних связей. Между этими позициями пока сохраняется пространство для манёвра, но оно становится всё уже.

В конечном счёте речь идёт уже не о том, сохранится ли российская база в Гюмри в её нынешнем виде. Вопрос гораздо шире: останется ли Россия ключевым элементом армянской системы безопасности или её место начнут постепенно занимать другие центры силы.

Поэтому булгаковское «Вы мужчина или женщина?» в данном случае звучит не просто как язвительная реплика в адрес Пашиняна. За литературной формулой скрывается вполне конкретный политический вопрос, который Москва всё настойчивее адресует Еревану: кто вы для России и кем хотите быть дальше?

И ответ на него будет иметь последствия далеко за пределами российско-армянских отношений. Если Ереван окончательно пересмотрит роль Москвы, речь пойдёт уже не о корректировке двусторонних связей, а о смене архитектуры безопасности Южного Кавказа. А значит, спор вокруг 102-й базы может оказаться не финальным эпизодом старого союзничества, а одним из первых признаков формирования совершенно нового регионального баланса.

Заур Нурмамедов