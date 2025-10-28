Обвиняемые в деле о кибертравле супруги французского лидера Эммануэля Макрона Брижит требуют в суде доказать ее пол, передает радиостанция Franceinfo.

Так, один из обвиняемых по делу Брижит Макрон выразил уверенность, что для прекращения слухов достаточно было бы предоставить общественности несколько детских фотографий или снимков во время беременности жены действующего главы государства.

«Несколько фотографий ее беременной, несколько фотографий из детства, и дело было бы закрыто», — заявил 49-летний ИТ-специалист Жером А.

Кроме того, несколько обвиняемых выразили удивление самим фактом привлечения к уголовной ответственности, сославшись на то, что их аккаунты в соцсетях насчитывают лишь десятки подписчиков.

Также авторы статьи указали, что оказавшиеся на скамье подсудимых граждане оправдывают свои публикации о Брижит Макрон в соцсетях правом на «свободу слова», считая, что просто делились «мнениями».

Напомним, среди подсудимых — писатель Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом «Зоэ Саган», а также Амандин Руа, на YouTube-канале которой журналистка Наташа Рей высказывалась по поводу пола Брижит Макрон.

Орельен Пуарсон-Атлан, часто обвиняемый в распространении теорий заговора, заявил в понедельник во время перерыва в суде, что он с подельниками подвергается «обратной травле».

Его поддержал другой подсудимый, владелец галереи Бертран С., который имеет 100 тысяч фолловеров в сети X.

«Пресса изображает нас праворадикалами, антисемитами, конспирологами. И кого тут травят?» — заявил он агентству AFP.

Ранее стало известно, что Брижит Макрон страдает психическим расстройством из-за обвинений в педофилии.

Брижит Макрон встретила своего будущего мужа ещё школьником, в школе, где она была учительницей. Они поженились в 2007 году, когда Эммануэлю было 29 лет, а Брижит — 54 года.