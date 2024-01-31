Главный тренер по смешанным единоборствам азербайджанской федерации грэпплинга и ММА, а также его ученики были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к ответственности за хулиганство на территории Бакинского бульвара.

По факту в Бакинском городском управлении полиции по уголовному делу арестованы 4 человека, а в отношении двух человек избраны иные меры пресечения.

Помимо Тофига Мусаева и Мехмана Мамедова в отношении других задержанных избраны меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственные действия по уголовному делу, возбужденному по статье «хулиганство».

Главный тренер федерации Руслан Эфендиев и его ученики Тофиг Мусаев, Хазар Рустамов, Вугар Керемов, Мехман Мамедов и Руфат Асадов обвиняются в создании конфликтной ситуации и совершении хулиганства с применением насилия против гражданина в общественном месте.(АПА)