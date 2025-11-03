Брат католикоса всех армян Гарегина II Геворг Нерсисян арестован на месяц по обвинению в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян в Facebook.

«Судья Арман Бабаханян принял решение об аресте Геворга Нерсисяна сроком на один месяц. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Амбарцума Нерсисяна будет рассмотрено в ближайшее время», — добавил Зограбян.

Ранее адвокат сообщил, что брату католикоса всех армян и его племяннику было предъявлено обвинение на основании поста, опубликованного в Facebook кандидатом в мэры города Вагаршапата от партии «Республика» Арутюном Мкртчяном. По утверждению Мкртчяна, 1 ноября Геворг Нерсисян с сыновьями воспрепятствовал предвыборной агитации в преддверии предстоящих выборов в органы местного самоуправления укрупненной общины Вагаршапат Армавирской области, запланированных на 16 ноября.