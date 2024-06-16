В следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону несколько содержащихся там обвиняемых в воскресенье захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

Ведомство утверждает, что с захватчиками ведутся переговоры, и называет обстановку «контролируемой».

Издание Baza уточняет, что шестеро обвиняемых сумели выбить оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они и взяли в заложники сотрудников.

Baza приводит имена захватчиков. Часть из них проходит по статьям об участии в террористических организациях (им вменяются связи с «Исламским государством»).

Телеграм-канал «112» опубликовал видео, на котором, как он утверждает, изображены захватчики и два заложника — как утверждается, начальник одного из управлений и инспектор. На ещё одном видео арестанты требуют дать им автомобиль и позволить уехать из СИЗО. Они вооружены ножами и заточками.

Центр Ростова оцеплен, сообщает Astra. Улица Красноармейская, на которой находится СИЗО, где происходит захват заложников, перекрыта, на месте собираются военные и сотрудники правоохранительных органов. На место направлена группа специалистов из центрального аппарата ФСИН.

ТАСС сообщает, что правоохранительные органы будут проверять версию, что действия захватчиков могли координироваться извне. По мнению правозащитницы, члена СПЧ Евы Меркачёвой, акция была хорошо спланирована и подготовлена: захватчики общались между собой в СИЗО и связывались с руководством на воле, считает Меркачёва.