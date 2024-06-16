Двое сотрудников ФСИН, захваченные в заложники в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, были освобождены спецназом около полудня в воскресенье. Их захватчики были убиты в ходе штурма. Они ранее обвинялись о статье о терроризме и имели связи с радикальной группировкой «Исламское государство».

О захвате заложников в ростовском СИЗО стало известно утром в воскресенье. Заложниками были два сотрудника исправительного учреждения: начальник одного из управлений и инспектор. Арестанты, вооружённые ножами и заточками, требовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно покинуть город.

По сведениям издания Baza, шестеро обвиняемых сумели выбить оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они взяли в заложники сотрудников. Часть захватчиков проходила по статьям об участии в террористических организациях (им вменяются связи с «Исламским государством»).

В интернете появлялись видео, сделанные от лица захватчиков. Они требовали предоставить им оружие, автомобиль и возможность беспрепятственно покинуть город. На видео захватчики были вооружены ножами и заточками.

Около полудня ростовчане начали сообщать, что в районе СИЗО слышны звуки выстрелов. Вскоре ФСИН подтвердила, что ОМОН взял здание штурмом. Преступники были убиты, заложники освобождены. По данным издания Baza, один из заложников получил лёгкое ранение, ему оказана помощь на месте, его жизни и здоровью ничто не угрожает. (svoboda.org)