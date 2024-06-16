Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела по факту захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.
Как передает #, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Хуаде А. Г. представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.