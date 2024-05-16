В соцсетях распространились и стали вирусными кадры из горного села Гарабаггал Гейчайского района. Из-за ливней селевые потоки смыли мусор с полигона бытовых отходов, который хлынул нескончаемым потоком в реку, ужаснув граждан. Впрочем, ничего удивительного в произошедшем нет, ведь в прошлом году там уже произошла аналогичная ситуация. Если ничего не предпринять, такое может случиться еще не раз и не только в Гейчае, но и в других уголках страны. Кстати, и в Гяндже зафиксировано загрязнение водного канала отходами, в основном пластиком.

Непонятно, как в Азербайджане собираются развивать экологический туризм при таком загрязнении природы. Мусор в регионах, судя по всему, вывозят по принципу «с глаз долой», то есть выбираются места, где он просто не будет на виду. И он там копится. Результат все могут наблюдать на вышеупомянутом видео. Последствия – загрязнение почвы и воды, нанесение вреда окружающей среде, сельскохозяйственным животным и опасность для здоровья местного населения.

Госорганы сейчас очищают реку в Гейчае и вывозят мусор, но пока ничего не говорится о том, кто виноват и что делать, точнее, что наконец будет сделано, чтобы не допустить подобного вновь.

Эколог, руководитель НПО «Хаяджан» Алигейдар Мамедов заявил #, что в районах мусор обычно просто где-то складируется и часто именно в долинах рек.

«Вред экологии наносится огромный, его не видно сразу, но он будет ощутим лет через двадцать. В результате может исчезнуть большое количество рыб, которые будут питаться пластиком, попавшим в реки. Да и в целом, пластик распадается сотни лет, отравляя все вокруг. Нигде, кроме Абшерона, нет возможности правильно утилизировать и переработать мусор. На 10 миллионов населения всего один завод по утилизации твердых отходов в Балаханы. Но кто будет везти туда мусор из регионов? Там должны быть или отдельные меньшего размера заводы, или филиалы Балаханинского завода. В районах нужны службы утилизации со своим штатом», – отметил он.

По словам Мамедова, сейчас много именно вредного для экологии пластикового мусора. В советское время его было на 99% меньше. Полиэтиленовых пакетов не было и использовали бумагу, которая быстро разлагается, не нанося ущерб природе. Металл сдавали на металлолом. Пластмассы же было немного. А сейчас груды полиэтиленовых пакетов и пластиковых бутылок.

Председатель Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов напомнил, что еще несколько лет назад было распоряжение ликвидировать мусорные свалки. «Балаханинскую мусорную свалку ликвидировали и навели там порядок, а в регионах ничего такого не было сделано», – подчеркнул он.

Эколог также отметил необходимость строительства нескольких мусороперерабатывающих заводов.

«Мусор способен приносить хороший доход – все что угодно можно из него сделать. Сейчас много говорится о борьбе с изменением климата, но компании, производящие пластиковую тару, не задумываются над ее сбором и утилизацией. В развитых странах они должны это делать и такой опыт следует внедрить и у нас», – заявил Т.Зейналов.

По его словам, было бы хорошо, если бы Министерство экологии и природных ресурсов создало комиссию и расследовало ситуацию с утилизацией мусора в регионах. Он подчеркнул, что при гниении мусора образуется метан, способствующий повышению температуры воздуха.

Ситуацию со смывом мусорного полигона прокомментировал и председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«В регионах выделяют участки, на которые вывозят мусор, и он там просто лежит – не утилизируется, не сортируется, не перерабатывается. Только металлы оказываются востребованными теми, кто специализируется на их продаже. В Баку такое тоже раньше было, но сейчас ситуация изменилась к лучшему. А вот в районах в этом плане дела обстоят печально, но ведь в мусоре сейчас вся таблица Менделеева. В итоге вредные вещества отравляют все вокруг, особенно когда происходит такое, как в Гейчае. Это ведь не только пластиковые отходы, но и краска, моющие средства и т.д. В итоге загрязняется Кура и Каспий. Вредные вещества накапливаются в рыбе, а мы ее едим, получается такая цепочка», – подчеркнул он.

Эксперт также давно выступает за создание мини-заводов по утилизации и переработке мусора по стране. По его подсчетам таких нужно девять на Азербайджан – в Мингечевире, Сальяне, Сумгайыте и др.

«Нужен будет такой завод и в Карабахе, ведь оккупанты оставили после себя немало мусора. Строительство подобных предприятий, сортировка мусора не только позитивно скажутся на экологии, но и создадут новые рабочие места. Этим должно заниматься Министерство экологии. Надеюсь, что в преддверии COP29 имеющиеся в данной сфере недостатки наконец начнут устранять, ведь страна нацелена на создание зеленой экономики и борьбу с глобальным изменением климата», – резюмировал эксперт.