Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении доктора Мехмета Оза на пост директора федеральных служб здравоохранения Medicare и Medicaid.

Трамп опубликовал соответствующее заявление в своем аккаунте в социальной сети Truth. Трамп заявил, что США сталкиваются с серьезным кризисом в области здравоохранения, и нет более квалифицированного врача, чем Мехмет Оз для решения этих проблем. Касаясь его карьеры и образования, которое началось с Гарвардского университета, Трамп подчеркнул, что М.Оз может решить многие проблемы в системе здравоохранения США.