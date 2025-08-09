Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает кандидатуру представителя Госдепа США Тэмми Брюс на должность заместителя постоянного представителя США при ООН.

«Рад сообщить, что я номинирую Тэмми Брюс — большого патриота, медийную персону и автора бестселлеров — на должность следующего заместителя постоянного представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер также отметил, что во время его нынешнего президентского срока Брюс показала отличные результаты, выполняя свою работу в Госдепартаменте. Он выразил надежду, что Брюс «будет блестяще представлять страну в ООН».

Брюс — журналист. Она длительное время работала в ряде близких к республиканцам СМИ. В январе 2025 года она стала представителем американского внешнеполитического ведомства.