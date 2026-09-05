Министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в ходе которого они обсудили подготовку к заседанию в формате «Рамштайн», которое состоится на следующей неделе.

Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет «Европейская правда».

Евгений Хмара проинформировал коллегу об усилении Россией воздушного террора, подчеркнув ключевые угрозы – реактивные беспилотники и баллистические ракеты.

По словам Хмары, Украина разрабатывает собственный план обороны и уже реализует асимметрические действия, которые дают результат. В то же время максимально быстрое усиление защиты от российских ударов остается приоритетом.

Отдельно стороны обсудили финансирование оборонных нужд. Министерство обороны проводит аудит ресурсов и человеческого капитала в Силах обороны. Однако финансовая поддержка партнеров остается критически важной для устойчивости Украины.

Также внимание было сосредоточено на подготовке к заседанию в формате «Рамштайн» на следующей неделе.

Кроме того, чиновники обсудили более тесное сотрудничество между ОПК Украины и Германии.

Глава Минобороны поблагодарил за важную поддержку и лидерство Германии в работе с другими партнерами.

Последнее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоялось 18 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Сопредседателями на нем выступили Великобритания и Германия.