Власти Турции приняли решение о приватизации на 30 лет двух мостов через Босфор, а также ряда автомагистралей и объездных дорог. Это решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

В частные руки могут уйти находящиеся в ведении Главного управления автомобильных дорог Турции мосты Мучеников 15 июля и Султана Мехмеда Фатиха, а также относящиеся к ним объездные и подъездные дороги, сервисные объекты, центры технического обслуживания и эксплуатации, пункты взимания платы и другие связанные с ними объекты инфраструктуры.

В программу приватизации также включены автомагистраль Нигде — Позанты, объездная дорога в Газиантепе, участок объездной дороги в Бурсе. Кроме того, продаже подлежат автодороги и мосты, которые были включены в программу приватизации еще в 2010 году, но не были отданы в частные руки по ряду причин, в том числе из-за отсутствия достойного предложения со стороны бизнес-кругов.

В их числе трассы Эдирне — Стамбул — Анкара, Позанты — Тарсус — Мерсин, Тарсус — Адана — Газиантеп, Топраккале — Искендерун, Газиантеп — Шанлыурфа, Измир — Чешме и Измир — Айдын, а также окружные дороги Измира и Анкары.

Все формальные процедуры приватизации должны быть завершены до 31 декабря 2031 года.