Сегодня Баку впервые принял IRONMAN 70.3. На старт вышли более 1500 спортсменов из 62 стран, в том числе 123 спортсмена из Азербайджана, сообщает #. Впереди у них были вода, скорость, жара, километры дороги и тысячи ударов сердца. И у каждого атлета — свой предел, который ему предстояло проверить на бакинской трассе и в Каспии.

1,9 километра — проплыть.

90 километров — проехать на велосипеде.

21,1 километра — пробежать. Без остановки.

Общая дистанция триатлона составила 113 километров. Сначала спортсмены преодолели 1,9 километра плаванием, затем 90 километров на велосипеде, а завершили гонку полумарафоном — 21,1 километра бегом.

По итогам трех этапов лучшее время показал хорват Матей Юкич. Второй рещультат у представителя США Максима Криат, а третий — у россиянина Алексея Никулина.

На открытии выступил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Он отметил значение проведения такого международного спортивного события в Баку и подчеркнул, что эту гонку в столице давно ждали.

Для участников гонка стала не только испытанием на выносливость. Лучшие спортсмены получили возможность завоевать квалификационные слоты на чемпионат мира IRONMAN 70.3 2027 года.

Накануне и в дни проведения соревнований в Баку также прошли IRONKIDS и Fun Run. На бакинском бульваре работала IRONMAN EXPO, где были представлены спортивные бренды и проходили различные мероприятия для участников и зрителей.

Первый IRONMAN 70.3 в Азербайджане объединил профессиональных атлетов и любителей триатлона из десятков стран и стал одним из крупнейших международных спортивных событий, прошедших в Баку в этом году.