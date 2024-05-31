Проведен обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Информацию об этом распространило Министерство обороны России. Отмечено, что Россия вернула 75 российских военных, находящихся в плену, а взамен были переданы Украине 75 военнопленных.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ», — отметили в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.