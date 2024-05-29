Между Россией и Украиной приостановлен обмен пленными.

Как передает #, об этом сказала уполномоченный (омбудсмен) РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

В этом она обвинила украинскую сторону. Она отметила, что обмен пленными между Москвой и Киевом приостановлен на несколько месяцев из-за сфабрикованных требований Украины.

«Мы ведем диалог с Омбудсменом Украины и Международным комитетом Красного Креста. По договоренности, мы каждый день совершаем взаимные посещения: Омбудсмен Украины навещает наших военнопленных, я — украинских военнопленных. Мы посетили более 700 граждан с обеих сторон, договорились об отправке вещей и писем», — подчеркнула Москалькова.

По ее словам, такой гуманитарный коридор поддерживается властями, его работа продолжится.