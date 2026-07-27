Турция направит пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих 181-й эскадрильи в Эстонию для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing). Об этом сообщила газета Hurriyet.

«Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международных сдерживающих возможностей Турции, взаимодействие с силами союзников и повышение стратегического потенциала», — сообщил подполковник ВВС Турции Оздемир агентству Anadolu.

По информации Hurriyet, миссия, которая будет проходить по ротации с августа по ноябрь, заключается в патрулировании воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, у которых нет собственных истребителей.