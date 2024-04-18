России не нужно готовиться в течение трех лет после войны в Украине, и в случае нападения Эстония сможет отбить врага.

Как сообщает #, об этом заявил глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем на заседании президиума Академии наук.

«На данный момент я не вижу военной угрозы непосредственно за нашей границей», — сказал генерал Херем.

По словам генерала, когда угроза возрастает, страна повышает обороноспособность — это означает мобилизацию. Если Эстония мобилизует 43 000 солдат, это будет стоить почти два миллиона евро в день. Херем пояснил, что Эстонии не нужно ждать прибытия НАТО, потому что НАТО уже здесь.

«Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не уходит, а становится еще больше, когда есть признаки угрозы», — сказал он.