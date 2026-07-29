С 31 июля по 7 августа в Баку и регионах Азербайджана пройдут мероприятия, посвященные Дню азербайджанского кино.

Как сообщает #, в этой связи Азербайджанское агентство кино (ARKA) разработало программу под общим названием Ulduzların işığında.

Основные мероприятия стартуют 31 июля в Киноцентре «Низами». Здесь состоится церемония награждения представителей отечественной киноиндустрии, внесших значимый вклад в развитие национального кинематографа за последний год. Гостям также представят новые азербайджанские фильмы.

1 августа праздничная программа продолжится на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Посетителей ждут экскурсии по территории студии, возможность увидеть съемочный процесс, презентация мурала в сопровождении DJ-сета, а также показы под открытым небом культовых фильмов Bəyin oğurlanması və Gün keçdi.

Кинопоказы также состоятся в разных районах Баку и регионах страны, где будут представлены новые и классические азербайджанские фильмы.

Кроме того, в рамках празднования пройдет неделя популяризации национального кино на телеканалах и отечественных стриминговых сервисах.

Так, с 1 по 7 августа пользователи платформы «KinoBox» смогут бесплатно посмотреть золотую коллекцию азербайджанского кинематографа.

По словам организаторов, программа мероприятий призвана объединить профессионалов киноиндустрии и зрителей, а также напомнить о богатом наследии и современных достижениях азербайджанского кино.