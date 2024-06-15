День национального спасения в Азербайджане – одна из самых памятных дат, знаменующая важное событие в истории страны.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев, занимавший тогда пост председателя Верховного Совета Нахчыванской автономной республики, был приглашен в Баку и избран председателем парламента Азербайджана. B ночь с 17 на 18 июня президент Эльчибей отбыл в Нахчыван в родное село Келеки, и Гейдар Алиев становится исполняющим обязанности президента Азербайджана. Таким образом, 15 июня он фактически вернулся к руководству республикой.

В Азербайджане в этот период действительно наблюдался кризис власти. Незадолго перед этим войсковая часть в Гяндже под командованием мятежного полковника Сурета Гусейнова объявила о неподчинении официальному Баку. Это привело страну на грань реальной угрозы гражданской войны и обусловило тяжелые поражения на карабахском фронте.

Именно в такой сложной политической обстановке огромный потенциал Гейдара Алиева превратился в гаранта независимости Азербайджана. Личность общенационального лидера, его способность политического управления, решимость и харизма положили конец политическому кризису, и началась интеграция Азербайджана в мировое сообщество.

B последующий период, вступив в СНГ и предоставив российской компании Лукойл долю в нефтяном контракте «Азери-Чыраг-Гюнешли», властям удается стабилизировать ситуацию.

Гейдар Алиев, опираясь на демократические силы страны, повел страну на интеграцию с Европой. Были подписаны нефтяной «Контракт века», соглашение «Партнерство во имя мира» с НАТО, Азербайджан стал членом Совета Европы, ГУАМ, Bосточного партнерства ЕС.

Официальный статус праздник приобрёл в 1997 года, а с 1998 году он стал национальным праздником.