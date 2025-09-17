Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Фатали хана Хойского. Информацию распространила пресс-служба главы государства.

В распоряжении говорится:

В 2025 году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля Азербайджана, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики и ее первого премьер-министра Фатали хана Искендер хан оглу Хойского.

Фатали хан Хойский – яркий представитель поколения самоотверженных интеллигентов, с честью выполнивших взятую на себя трудную задачу в движении за свободу и независимость азербайджанского народа, переживавшего с начала XX века национально-культурное возрождение. Как смелая личность с широким кругозором, патриот и крупный политический деятель, он всегда находился в авангарде борьбы за независимость Азербайджана, был одним из тех, кто подписал историческую Декларацию независимости.

Правительственные кабинеты, руководимые Фатали ханом Хойским, с первых шагов Азербайджанской Демократической Республики осуществляли последовательные меры по организации демократического государственного управления, добились значительных успехов в сферах экономики, культуры, образования, здравоохранения и военного строительства, внесли достойный вклад в признание зарубежными государствами независимости Азербайджана и установление дипломатических отношений.