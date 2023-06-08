Высокий суд Исламабада в четверг обвинил бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана в причастности к убийству старшего юриста Верховного суда Абдула Раззака Шара.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

После предъявления ему обвинения была предоставлена отсрочка от ареста на две недели для подготовки с адвокатами защиты на судебных слушаниях по этому делу.

Шар участвовал в рассмотрении ранее выдвинутых против Хана обвинений в госизмене. Юрист был застрелен 6 июня неизвестными преступниками в городе Кветта. Власти заявили, что бывший премьер-министр «подстрекал» к убийству Шара якобы с целью уйти от ответственности за госизмену. ДЗС, возглавляемая Ханом, полностью отвергла эти утверждения.

Против экс-главы пакистанского правительства выдвинуты десятки обвинений в различных тяжких преступлениях. В среду суд Лахора обвинил Хана в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от иностранных лидеров во время его пребывания у власти в 2018-2022 годах. Обвинение выдвинуто по просьбе следственных органов, с прошлого года расследующих дело о продаже политиком подарков из государственного хранилища общей рыночной стоимостью в 154 млн рупий (1,897 млн долларов).

Подозрение в этом преступлении послужило причиной отстранения Хана с поста главы правительства 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия.

9 мая Хан был взят под стражу по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его арест вызвал массовые протесты сторонников ДЗС, которые вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. Более 4 тыс. манифестантов были задержаны. 10 человек погибли, свыше 300 пострадали. Хан был освобожден под залог до 19 июня.