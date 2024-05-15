Высокий суд Исламабада удовлетворил просьбу бывшего премьера Пакистана, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана об освобождении под залог по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

По данным СМИ, политик должен внести залог в размере 1 млн рупий (порядка 3 600 долларов). Однако после этого он не выйдет на свободу из тюрьмы, где будет продолжать отбывать заключение по приговорам за нарушение закона о гостайне и иддата — исламских норм вступления в брак.

По делу о коррупции и отмывании денег Имран Хан обвинялся в использовании в преступных целях принадлежавшего ему фонда «Аль-Кадир траст». По версии следствия, экс-премьер легализовал через него около 175,5 млн долларов, полученных из Великобритании от некоей фирмы, занимающейся торговлей недвижимостью. Адвокаты Хана настаивали на невиновности своего подзащитного. По их утверждениям, на документах, касающихся отмывания денег, нет подписи Хана, а на его банковские счета никогда не поступали легализированные средства.

В январе этого года Хан и экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши были приговорены к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне. В начале февраля суд признал бывшего премьер-министра и его супругу Бушру Биби виновными во вступлении в незаконный брак и приговорил их к семи годам лишения свободы.

Хан возглавлял Кабмин Пакистана в 2018-2022 гг. Экс-глава правительства был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.