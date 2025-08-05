В Пакистане полиция в ходе рейдов арестовала 120 активистов, которые планируют провести акцию протеста во вторник.

Как передает Reuters, об этом сообщили представители службы безопасности.

Большинство задержаний было произведено в восточном городе Лахор, где партия находящегося в заключении уже второй год Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф» объявила о проведении крупнейшей демонстрации, а также протестов в других местах.

По словам же представителя партии Зульфикара Бухари, в Лахоре были арестованы по меньшей мере 200 активистов.