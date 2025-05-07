Благодаря нашим совместным усилиям имеется очень серьезный потенциал для сотрудничества в торговой, экономической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной и других направлениях. Сегодня широко обсуждались вопросы в этих и других направлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

«Сегодня мы в то же время провели обмен мнениями о верховенстве международного права, и здесь также нет никаких разногласий», — отметил глава государства, добавив, что все вопросы должны решаться в рамках международного права, на основе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ стран, а все спорные вопросы должны быть урегулированы путем переговоров, мирными средствами.

«Подписанные документы и проведенный нами обмен в энергетической сфере дают основание говорить о том, что в ближайшем будущем мы еще более расширим наше сотрудничество в этой сфере», — подчеркнул глава государства.

«Уверен, что результаты визита будут успешными, достигнутые договоренности трансформируются в конкретные проекты», — отметил глава государства.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лам приняли «Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам».