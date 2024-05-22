Национальное собрание (парламент) Вьетнама 22 мая избрало новым президентом страны министра общественной безопасности, генерала армии То Лама.

Об этом сообщает # со ссылкой на новостной портал VNExpress.

«Генерал Лам стал новым президентом Вьетнама после голосования в Национальной ассамблее в среду утром», — говорится в сообщении. Резолюцию об избрании Лама президентом Вьетнама поддержали 472 из 473 присутствующих на заседании депутатов парламента. В свою очередь, новоизбранный президент заявил, что сделает всё возможное для выполнения всех поставленных стратегических государственных задач и целей.

Генерал-полковнику То Ламу 66 лет, всю карьеру он прослужил в органах МВД и министерства общественной безопасности (МОБ), в 1993-2010 годах занимал руководящие посты в управлениях и подразделениях политической защиты и контрразведки. Он также является членом Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) с 1981 года.