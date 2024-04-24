24 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы.

Сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Заявление Президента Ильхама Алиева

— Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Уважаемые гости!

Дорогие друзья!

Сегодня мы рады приветствовать нашего дорогого друга и брата Садыра Нургожоевича Жапарова в Азербайджане с государственным визитом. Визит будет способствовать делу укрепления дружеских, братских отношений между нашими странами.

Только что мы подписали документы, которые будут предопределять во многом будущее развитие наших отношений. Каждый из них представляет большую важность. Особо хотел бы отметить Совместную декларацию, которую мы подписали с Садыром Нургожоевичем. Повестка дня нашего взаимодействия достаточно обширная, мы сегодня и в узком кругу, и в расширенном составе прошлись по основным вопросам нашего взаимодействия, провели успешно Второе заседание Межгосударственного совета, заслушали информацию руководителей соответствующих ведомств и дали соответствующие поручения. Уверен, что визит и его результаты будут отчетливо видны в практической плоскости в плане укрепления нашего взаимодействия, роста товарооборота и сотрудничества по всем направлениям.

У нас сложилась хорошая традиция совершать ежегодно взаимные визиты. Я был в Кыргызстане и в прошлом году, и в позапрошлом году, также в прошлом и позапрошлом году Садыр Нургожоевич посещал нас. У нас еще будет возможность встретиться в Азербайджане – и летом в Шуше во время проведения неформального Саммита Организации тюркских государств, а также я пригласил Садыра Нургожоевича в ноябре принять участие в международной конференции СОР29. Каждая встреча важна и ценна и в плане укрепления взаимодействия, нашего общения, а также решения важных вопросов двустороннего сотрудничества, многостороннего сотрудничества.

Азербайджан участвовал в качестве почетного гостя в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Я был приглашен моими братьями-коллегами. Буквально недавно министр иностранных дел Азербайджана был приглашен на министерскую встречу глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Персидского залива. Все это естественно, потому что Азербайджан с Центральной Азией связывают узы многовекового сотрудничества, дружба, взаимодействие. И сегодня регион Центральной Азии, Каспия и Азербайджан как часть Каспийского региона и Южного Кавказского региона представляют большую важность и в плане энергоресурсов, в плане транспортных путей, торговли. Здесь мы видим большой потенциал. А самое главное, мы укрепляем взаимодействие с нашими традиционными партнерами из братских стран. И среди них сотрудничество с Кыргызстаном имеет особую важность.

Мне очень приятно, что мы активно сотрудничаем в торгово-экономической сфере. Сегодня прозвучали цифры увеличения в разы товарооборота. Хотя абсолютные цифры пока еще не очень велики. Но тенденция существует к наращиванию потенциала. Сегодня также было подписано дополнение к соглашению об Уставном фонде Азербайджано-кыргызского фонда развития. Мы увеличили Уставной фонд в четыре раза — с 25 миллионов до 100 миллионов долларов. И главная причина в том, что очень много заявок, было нам доложено, более 40 заявок поступило в Фонд для реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане. Поэтому думаю, что 100 миллионов долларов – это тоже не предел. И мы дали совместное поручение соответствующим правительственным структурам с тем, чтобы побыстрее запустить механизм имплементации проектов в рамках совместного инвестиционного фонда.

Но это не единственный механизм для увеличения товарооборота. У нас существуют и другие формы инвестиционной политики. Как было сегодня доложено, уже началось строительство на берегу озера Иссык-Куль пятизвездочного отеля, финансируемое Азербайджаном, который, как нам пообещали, будет готов к концу следующего года.

Я хотел бы особо выразить благодарность Садыру Нургожоевичу за поддержку в деле восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий. По инициативе Президента Кыргызстана Кыргызстан будет осуществлять строительство за счет своих средств средней школы в Агдамском районе. И завтра мы вместе посетим Физулинский и Агдамский районы и примем участие в закладке школы. Мы благодарны за такую братскую поддержку. Она имеет для нас очень большое значение.

Мы также подробно сегодня прошлись по энергетической, транспортной сферам. И здесь наметили потенциал. Мы заинтересованы в инвестиционных проектах возобновляемой энергии в Кыргызстане. Что касается транспортной сферы, то и в Кыргызстане, и в Азербайджане осуществляются масштабные транспортные проекты, строительство железных дорог, и, конечно, уже сейчас надо начинать вести консультации по согласованию транспортных маршрутов в плане цифровизации, в плане тарифной политики с тем, чтобы сделать маршрут через Каспий, Центральную Азию в Европу привлекательным не только с точки зрения расстояния, но и с точки зрения коммерческой привлекательности.

Можно много говорить о формате двустороннего сотрудничества. Конечно, нельзя не вспомнить о том, что в эти дни проходят Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане. Сегодня мы с моим коллегой будем участвовать в открытии памятника великому сыну кыргызского народа Чингизу Айтматову в Баку, что является данью уважения к его памяти, а также еще одним символом кыргызско-азербайджанского братства.

Мы настроены продолжать активное взаимодействие по всем направлениям. Должен сказать, что те документы, которые были подписаны сегодня, это не все документы, которые подписываются. Еще часть документов подписывается в соответствующих государственных структурах. Так что мы также создаем прочную законодательную базу наших отношений.

Еще раз, уважаемый Садыр Нургожоевич, добро пожаловать. Желаю Вам, всем нашим друзьям из Кыргызстана хорошего пребывания в Азербайджане. Спасибо.

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Заявление Президента Садыра Жапарова

— Уважаемые представители средств массовой информации.

Дамы и господа.

Прежде всего, искренне признателен Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за приглашение посетить Азербайджанскую Республику с государственным визитом. От лица нашей делегации выражаю благодарность нашим азербайджанским братьям за традиционно теплое гостеприимство и радушный прием. Мы рады в очередной раз побывать на благодатной азербайджанской земле и выразить свое восхищение прекрасным городом Баку. Мы радуемся успехам братского азербайджанского народа, который под руководством Президента Азербайджанской Республики уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева уверенно строит свое светлое будущее и укрепляет Азербайджанское государство.

Сегодня мы с уважаемым Президентом Азербайджанской Республики в рамках второго заседания Межгосударственного совета провели предметные переговоры практически по всем актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, заслушали доклады руководителей отдельных министерств двух стран. По итогам заседания были приняты решения, направленные на дальнейшее расширение двустороннего взаимодействия. Хотел бы подчеркнуть, что переговоры традиционно прошли в атмосфере дружбы, открытости и доверия, которые характеризуют братские связи между нашими странами. По итогам нашей встречи подписана совместная Декларация об установлении углубленных отношений стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой. Подписание данного документа официально закрепляет установившийся на практике более глубокий характер двусторонних стратегических отношений.

Мы обсудили перспективы работы Азербайджано-кыргызского фонда развития, затронули вопросы строительства азербайджанской стороной пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, строительства кыргызской стороной средней школы в Агдамском районе. Строительство школы является вкладом Кыргызстана в дело восстановления мира в регионах, пострадавших от конфликта. Завтра мы планируем заложить капсулу перед началом строительства этой школы.

Кроме того, была достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной кыргызско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Работа комиссии является эффективной площадкой для обсуждения и продвижения имеющихся вопросов с целью увеличения товарооборота между нашими странами. В ходе переговоров были обсуждены перспективы взаимодействия двух стран в вопросах развития международных транспортных коридоров, проходящих через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Сегодня мы подписали ряд двусторонних документов, направленных на дальнейшую тесную работу в различных сферах. Среди подписанных документов хотел бы выделить пятилетнюю комплексную программу развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, которая будет использоваться в качестве базовой дорожной карты двустороннего взаимодействия на среднесрочную перспективу. Хотел бы также отметить подписание Соглашения между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход, которое имеет важное значение для ведения взаимной экономической деятельности хозяйствующими субъектами двух стран.

Мы выразили удовлетворение взаимодействием в культурно-гуманитарной сфере, что подкрепляется проведением на этой неделе в городе Баку Дней культуры Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике. Выражаем глубокую признательность азербайджанской стороне за сохранение памяти о всемирно известном писателе, сыне кыргызского народа и тюркского мира, друге азербайджанского народа Чингизе Айтматове, памятник которому мы планируем открыть сегодня в городе Баку.

Мы обсудили предстоящие мероприятия на высшем уровне в рамках Организации тюркских государств, которые пройдут в этом году в Азербайджане и Кыргызстане. Я поздравил уважаемого Ильхама Гейдаровича и, пользуясь случаем, поздравляю весь братский азербайджанский народ с получением права на проведение в текущем году мероприятия глобального масштаба – 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Действительно, это важное событие и мы искренне рады тому, что братская страна принимает у себя подобное крупное мероприятие.

В заключение хотел бы подчеркнуть, удовлетворение итогами сегодняшних переговоров и достигнутыми договоренностями. Они со всей очевидностью демонстрируют взаимное стремление наших государств развивать тесные связи во всех сферах, всемерно укреплять дружественные отношения в интересах народов двух стран.

Еще раз выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за теплое гостеприимство и хочу пожелать народу Азербайджана мира и дальнейшего процветания. Благодарю Вас.