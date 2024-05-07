7 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает #, сначала с заявлением для прессы выступил глава нашего государства.

Заявление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин премьер-министр.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Сегодня очень знаменательный день в истории словацко-азербайджанских отношений.

Уважаемый господин премьер-министр совершает визит в Азербайджан, в рамках которого подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве. Это очень серьезный политический документ, который поднимает наши связи на самый высокий уровень. Пункты Декларации о стратегическом партнерстве отражают наше намерение, в то же время они определяют и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Считаю, что сегодня открывается новая страница в словацко-азербайджанских отношениях, и надеюсь, что наш совместный путь будет очень успешным.

Сегодня на встрече с премьер-министром один на один, а также на переговорах с участием делегаций мы обсудили многие вопросы. Мы еще раз подтвердили высокий уровень наших политических связей, в то же время выразили свое отношение к предстоящей работе во многих сферах.

Как вам известно, часть подписанных сегодня документов имеет отношение к сферам обороны и оборонной промышленности. По этим двум направлениям был проведен широкий обмен мнениями и уже начаты конкретные переговоры о создании совместных производственных площадок в сфере оборонной промышленности.

Естественно, сегодня очень широко было обсуждено сотрудничество в энергетическом секторе. Азербайджан в настоящее время экспортирует свой природный газ в 8 стран. Надеюсь, что 9-й страной станет Словакия. В апреле прошлого года был подписан документ под названием «Кольцо солидарности» и, таким образом, были созданы хорошие возможности для транспортировки азербайджанского газа и на рынок Словакии.

Реализуется подписанная между Европейским Союзом и Азербайджаном Декларация о стратегическом партнерстве в газовой и энергетической сфере. Азербайджан использует надежные пути для транспортировки своего природного газа в Европу. Поставки в Европу увеличатся с 8 млрд кубометров в 2021 году до 12 млрд кубометров в этом году. И это составляет ровно половину от общего экспорта газа Азербайджана. В наших планах стоит вопрос транспортировки только в Евросоюз 20 млрд кубометров газа до конца 2027 года. Думаю, мы добьемся этого.

Азербайджан увеличивает добычу газа, открываются новые месторождения, эксплуатация которых уже началась. В то же время реализуется и наша широкомасштабная зеленая повестка. Строительство многочисленных ветряных и солнечных электростанций на основе возобновляемых источников энергии позволит нам экономить газ, и, естественно, основным направлением поставок, основным получателем этого газа будет Европа.

Сегодня также было уделено внимание предстоящей работе по увеличению торгового оборота. Как вам известно, сегодня был проведен Словацко-азербайджанский бизнес-форум. Десятки словацких бизнесменов находятся с визитом в Азербайджане. Обсуждаются и многие инвестиционные проекты. Сегодня были обсуждены и эти вопросы. И с обеих сторон этому был, как говорится, дан зеленый свет.

Одним из примечательных направлений азербайджано-словацкого сотрудничества является деятельность словацкой компании на освобожденных территориях. Реконструкция села Гарвенд Агдамского района будет осуществлена словацкой компанией. Конечно, и это имеет большое символическое значение, так как показывает степень искренности наших отношений. В то же время работа, которую предстоит провести словацким специалистам на освобожденных от оккупации землях в рамках реализации концепций «умный город» и «умное село» в соответствии с самыми современными стандартами, порадует людей, которые туда вернутся.

Словом, обсужденная сегодня повестка была достаточно широкой. Это мое первое личное знакомство с господином премьер-министром. Мы в то же время провели обмен мнениями по многим международным вопросам и здесь разногласий тоже нет. Словакия и Азербайджан сегодня руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве. Я поздравил господина премьер-министра с переизбранием на пост премьер-министра Словакии и отметил, что это высокая оценка его деятельности, данная словацким народом. Господин Фицо не первый раз избирается премьер-министром, и его переизбрание является показателем отношения, уважения словацкого народа к независимости, суверенитету, национальному достоинству. Этот выбор чрезвычайно радует и нас, как друзей словацкого народа. Могу сказать, что сразу после того, как господин Фицо вновь приступил к деятельности на посту премьер-министра были предприняты и конкретные шаги. Высокопоставленные чиновники совершили ряд визитов из Словакии в Азербайджан и из Азербайджана в Словакию. И сегодня мы принимаем уважаемого гостя.

Еще раз добро пожаловать, уважаемый господин премьер-министр. Уверен, что ваш визит будет приятным и откроет новые возможности для нашего сотрудничества.