Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что за последние 48 часов провел телефонные переговоры с коллегами из 12 стран, обсудив ситуацию в регионе и последствия действий США и Израиля, ведущих к эскалации.

«За последние 48 часов в отдельных телефонных разговорах с 12 моими коллегами из Омана, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара, Кипра, Турции, Кувейта, ОАЭ, Туниса, Ирака и Пакистана мы обсудили последние региональные и международные события и последствия нагнетающих напряженность действий США и сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС)», — написал он в Instagram .

По словам Арагчи, в ходе консультаций он подчеркнул необходимость уважения национального суверенитета государств, прекращения агрессии и угроз, отказа от деструктивного внешнего вмешательства, а также ответственность стран региона за предотвращение распространения нестабильности. Министр также указал на законное право Ирана на защиту своего суверенитета и национальной безопасности и необходимость формирования региональных механизмов безопасности без вмешательства внерегиональных держав.