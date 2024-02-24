Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле, сообщила на своей странице в X (бывшая Twitter) пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Людмила Навальная сообщала, что тело ей показали 22 февраля, тогда же она подписала медицинское свидетельство о смерти. В медицинском заключении говорилось, что причины смерти — естественные, передает РБК.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии «Полярный волк» 16 февраля. В ведомстве заявили, что во время прогулки ему стало плохо и он потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть. 17 февраля матери Людмиле Навальной выдали справку о его смерти. Сторонники Навального требовали передать тело матери.