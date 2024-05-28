Российские власти впервые признали, что украинская журналистка Виктория Рощина, пропавшая в 2023 году на оккупированной части Запорожской области, находится в заключении в РФ. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и ряд украинских СМИ со ссылкой на отца Рощиной.

Владимир Рощин в конце апреля получил письмо от Минобороны РФ, в котором сообщается о задержании его дочери и ее местонахождении на российской территории. В письме нет никаких данных о точном местонахождении журналистки, ее юридическом статусе и физическом состоянии, а также о возможных обвинениях в ее адрес.

Международный комитет Красного Креста в ответ на запрос родственников подтвердил, что Виктория Рощина находится в плену, но доступа к ней нет, указывается далее в заявлении организации. «НСЖУ требует немедленного и безусловного освобождения из плена Виктории Рощиной и других незаконно захваченных журналистов», — заявили в Союзе журналистов.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 на оккупированной территории Запорожской области, где находилась в командировке и собирала материал для статей о проведении российских выборов, последствиях разрушения Каховской ГЭС и ситуации на Запорожской АЭС. Родственники журналистки пытались ее найти и подавали запросы в российские инстанции. В оккупационной «прокуратуре» Мариуполя им ответили, что дела против Рощиной не заведены. Письма в Генпрокуратуру РФ, СК РФ, а также к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой остались без ответа.

Среди прочего Рощина сотрудничала с «Украинской правдой», «Радио Свобода» и Hromadske, а также с Международным фондом женщин, работающих в СМИ (IWMF). В 2022 году она провела 10 суток в плену у ФСБ РФ в Бердянске, где ее допрашивали по подозрению в шпионаже. После этого она стала лауреаткой премии IWMF «Мужество в журналистике». (DW)