В Вене нашли картину легендарного художника Густава Климта, которая считалась исчезнувшей почти столетие. Последний раз публика ее видела в 1925 году.

Kартина под названием «Портрет фройляйн Лизер» является одной из последних работ мастера, пишет Sky News. Об этом произведении искусства экспертам было известно только по черно-белой фотографии. И почти сотню лет его местонахождение оставалось загадкой – пока его не обнаружили на стене семейной виллы недалеко от Вены. Полотно, считавшееся утерянным почти 100 лет, обнаружилась в частной коллекции гражданина Австрии.