Неделю назад легкую панику в мире вызвало сообщение о том, что министр войны США Пит Хегсет без объяснения причин срочно созывает на базу в Куантико все высшее командование американских вооруженных сил, расквартированных по всему миру. Как выяснилось, ничего чрезвычайного не произошло и не планируется.

Генералов и адмиралов ждало разочарование: их вызвали только для того, чтобы объявить о новой политике администрации Трампа и объяснить смысл переименования министерства обороны в министерство войны. Министр войны Хегсет произнес перед собравшимися бравурную речь, в которой сообщил, что после II Мировой войны армия США больше не одерживала ни одной триумфальной победы, потому что «левые» ее «испортили», сбили с истинного пути, набрали на воинскую службу физически непригодных слабаков и женщин.

Хегсет объявил, что больше не потерпит в армии толстых или бородатых генералов, обяжет всех ежедневно бриться, заниматься физкультурой и сдавать тесты по физической подготовке. Кроме того, глава министерства войны объявил об отмене облегченных нормативов для женщин по критериям физподготовки — отныне они будут сдавать нормативы по подтягиваниям и отжиманиям от пола наравне с мужчинами (по приседаниям нормативы и прежде были одинаковыми). Никакой «корректирующей дискриминации» в армии США больше не будет, а всех командиров, которые ее допускают, выгонят прочь, — пообещал министр.

Эта речь, как отметили американские СМИ, была кратким пересказом книги Хегсета «Война против воинов», которую бывший ведущий Fox News выпустил в 2024 году перед назначением на пост министра обороны. Хегсет, отслуживший год в Национальной гвардии в начале 2000-х гг., написал о своем разочаровании положением дел в армии — и собрал генералов и адмиралов со всех концов света, чтобы донести до них свои представления о воинском деле.

За два дня до собрания в Куантико президент Трамп объявил, что также примет в нем участие. Он счел необходимым показать командирам свое ораторское искусство, ожидал бурных оваций и был смущен молчанием зала — так что в начале речи разрешил генералам аплодировать, сколько пожелают, или, если им угодно, заниматься чем хотят. Как обычно, Трамп не придерживался подготовленного помощниками текста на телесуфлере, а пустился в бессвязные импровизации. Самой впечатляющей и запоминающейся из этих импровизаций стало заявление о том, что в качестве тренировочной базы для армии США можно использовать американские города. Президент постоянно угрожает вводом сил Нацгвардии в контролируемые демократами города, демонстрируя готовность к неконституционному использованию вооруженных сил против граждан США. (israelinfo.co.il)