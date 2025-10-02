Работа интернета в Афганистане восстановлена после почти 48-часового перерыва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Организации Объединенных Наций (ООН).

В организации подчеркнули, что правящее в Афганистане движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) не предоставило каких-либо объяснений своим действиям.

Отмечается, что воздушное движение также было возобновлено в обычном режиме.

29 сентября по всей территории Афганистана пропало интернет-соединение, поскольку руководящее страной движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) предпринимало шаги «по соблюдению нравственности».