Несколько депутатов бундестага поддержали идею использовать западные зенитные комплексы с территории государств НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.

Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны страны Запада могут уничтожать российские ракеты над Украиной.

«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», — сказал он. В качестве примера парламентарий привел действия американских, британских и французских военных при отражении атаки Ирана на Израиль в апреле.