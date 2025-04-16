Google интегрировала собственный искусственный интеллект Gemini в приложение галереи «Google Фото». Об этом сообщает портал Android Authority.

Нововведение позволяет пользователям искать изображения или получать дополнительную информацию, связанную с фотографиями, через нейросеть. Однако поддержка Gemini в «Google Фото» на данный момент реализована лишь для пользователей в США, причем исключительно на английском языке.

Также отмечается, что этот ограниченный запуск произошел без предварительных объявлений о территориальной эксклюзивности.

Пользователи могут задавать Gemini вопросы, касающиеся людей на фотографиях, их взаимоотношений, мест и дат съемок, а также описаний содержимого снимков.

Пока информации о том, когда возможность станет доступна в других странах, нет. В России Gemini официально не доступен и ограничен самой Google. В связи с этим ждать запуск нововведения на территории РФ, вероятнее всего, не стоит.

Gemini — это продвинутый искусственный интеллект от Google, который интегрирован в различные сервисы компании и смартфоны под управлением Android для выполнения разных задач: поиск информации, изображений, генерация контента, анализ данных и другое.