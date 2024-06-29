Компания Google запустила сервис под названием Google Vids, предназначенный для генерации видеороликов с использованием нейросетей. Об этом сообщает портал Android Headlines.

Отмечается, что на текущем этапе Google Vids доступен не для всех — сервис пока был запущен в тестовом режиме для участников программы Workspace Labs.

Google Vids умеет создавать видеоролики на основе текстовых запросов. Пользователи нейросети получат базовую раскадровку, которую можно настроить, внести правки, выбрать определенный стиль для видео и добавить фоновую музыку. Также имеется возможность интегрировать документы и файлы из «Google Диска», а к ролику можно добавить собственный голос или использовать созданный с помощью искусственного интеллекта.

Эксперты отмечают, что Google Vids не может похвастаться креативностью, как конкурентные генераторы видео, такие как Sora или Kling.

К концу 2024 года Google Vids должны включить в платный пакет сервисов компании на базе фирменного ИИ — Gemini for Workspace.