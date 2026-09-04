Глядя на очередные истеричные визги Владимира Соловьёва, обещающего стереть Польшу с лица земли и запустить «совсем другого оружия», хочется спросить: а где же твоя бывалая уверенность, брутальный ты наш гений геополитики? Когда экранный воитель в строгом френче пугает весь блок НАТО мировой войной, а сам передвигается по Москве исключительно в плотном кольце конвоя из Росгвардии, это выглядит не просто смешно, а откровенно жалко. На фоне новостей о том, что Виктор Золотов лично выделил вооруженную охрану всем главным фанфаронам и менеджерам федеральных каналов, нагляднее всего проявляется их настоящий, животный страх.

Вся эта экранная крутизна моментально испаряется, как только эти соловьи режима выходят за пределы съемочной площадки в реальный мир. В геополитическом масштабе Соловьёв и его коллеги по цеху не тянут даже на статус пешек или мелких муравьев — они просто наемный обслуживающий персонал, громкие рупоры, которым из кремлевских кабинетов сливают методички и заставляют травить аудиторию ядом. За это им, конечно, щедро платят из бюджета, позволяя набивать карманы и жить в иллюзии собственной неприкасаемости, но ведь абсолютно любой наемный клоун рано или поздно становится отработанным материалом.

И вот тут возникает главный, самый ироничный вопрос к этим зачинщикам и разжигателям войны: а что вы будете делать, когда в Кремле сменятся хозяева? Ведь в системе абсолютной власти политические декорации имеют свойство рушиться абсолютно неожиданно и в один миг. Если завтра на смену нынешней номенклатуре придут новые фигуры, которым придётся разгребать последствия этой катастрофы, искать пути примирения с коллективным Западом и хоть как-то наверстывать упущенные годы, то эти телевизионные соколы станут первой ненужной балластной шелухой.

Интересно, кто тогда будет оплачивать бензин для автоколонн Росгвардии и ставить охранников у каждой их двери, когда силовикам дадут совершенно другие команды? Соловьёв и компания как-то забыли, что для нового руководства они будут не «патриотическими голосами», а банальными токсичными свидетелями, списать которых в утиль или сдать для налаживания дипломатических связей будет самым простым и логичным шагом. И тогда отряды вооруженной охраны в одно мгновение превращаются из защитников в тех, кто закроет за ними дверь с внешней стороны.

Самое смешное, что продажные пропагандисты с их загородными виллами, раздутыми штатами телохранителей и элитными авто сами себя загнали в глухой тупик. Назад пути нет, а будущее сулит им только паранойю, потому что ни одна власть не любит тех, кто слишком много знает и слишком громко кричал с трибун. Мечты о том, чтобы спокойно выехать в Европу, погулять по миру, потратить заработанные на разжигании ненависти миллионы и вернуть привычный шик, разбились вдребезги — теперь для них любая точка за пределами личного бункера становится смертельно опасной зоной.

Каждый из них прекрасно понимает, что без кремлевского зонтика и правительственной кормушки они ноль без палочки, обычные отработанные статисты, которых никто не побежит спасать. Конвои Росгвардии рядом с ними сегодня — это не признак величия или уважения, а банальный электронный браслет, напоминающий о том, что они полностью принадлежат своим хозяевам. Попытки хорохориться в эфире и призывать к уничтожению целых государств — это лишь способ заглушить собственный страх перед днём, когда позолоченная карета окончательно превратится в тыкву.

А ведь новый Кремль, когда начнет восстанавливать разрушенные мосты и договариваться с внешним миром, первым делом укажет пальцем именно на этих вечерних шоуменов, объявив их главными виновниками перегибов. И как тогда Соловьёв будет объяснять новым боссам свои пламенные речи про угрозы Польше и атомный пепел? Переобуется на лету, как они всегда это делали, или попытается доказать, что его просто неправильно поняли и он всего лишь зачитывал текст с телесуфлера?

Никакие богатства и награды не способны перекрыть простой факт: их будущее полностью зависит от чужого политического расклада, на который они не имеют ни малейшего влияния. Потеряв доверие и статус, они окажутся один на один со всеми теми, кого годами поливали грязью и стравливали между собой. И когда охрана просто соберет вещи и уйдет по приказу нового руководства, вчерашние громкие «уничтожители Европы» останутся в абсолютной пустоте и полной изоляции от всего цивилизованного мира.

Так что, продолжая сотрясать воздух и грозить Польше с пеной у рта, Соловьёву стоит почаще оглядываться на стоящих за его спиной росгвардейцев. Пора бы уже задуматься, за кем на самом деле приставлены эти люди — за его безопасностью или за тем, чтобы этот отработанный элемент не сбежал раньше времени, когда декорации на сцене начнут менять прямо во время спектакля.

Агиль Гахраманов