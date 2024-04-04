Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сталкивается с новыми требованиями демократов включить гуманитарную помощь для различных горячих точек мира в пакет иностранной помощи, в том числе Украине.

Как пишет издание Axios, восемь демократов Палаты представителей во главе с представителем Сьюзан Уайлд призвали Джонсона включить по меньшей мере 9,16 миллиарда долларов в помощь странам, переживающим жестокие конфликты и другие гуманитарные кризисы.

Помимо Украины и Газы, в письме содержится призыв оказать помощь Судану, Гаити, Бангладеш, Афганистану, Венесуэле и Ливану.

Это усложняет шаткий путь спикера по оказанию помощи Израилю и Украине, поскольку он пытается сбалансировать конкурирующие требования со всех концов идеологического спектра.

«Отказавшись от этой обязанности, наша страна позволит нестабильным регионам по всему миру стать еще более нестабильными, что приведет к росту угроз нашей безопасности», — пишут законодатели.

Демократы не в восторге от предложений Джонсона структурировать помощь Украине в виде займа и включить в законопроект отмену паузы в экспорте сжиженного природного газа (СПГ) и арест замороженных российских активов.

«Если вы добавите туда СПГ, это будет огромная ядовитая пилюля. Я не уверен, что люди проглотят эту пилюлю со стороны демократов», — заявил демократ из Палаты представителей.

«Он зажат в рамки», — сказал конгрессмен о Джонсоне. «Он идет в одну сторону, теряет голоса, идет в другую сторону, теряет голоса, и каждый день находятся люди, которые говорят о том, чтобы выгнать его. Неважно, по какому пути он пойдет… один — с аллигаторами, другой — с пираньями. Это кошмарная версия приключений на выбор», — добавил он.