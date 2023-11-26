Неужели лед тронулся и Баку с Ереваном, наконец, сядут одни за стол переговоров и приступят к обсуждению мирного соглашения? Уже без посредников, без России, США, Франции, Брюсселя? Все эти «лебеди, раки и щуки», имея в регионе абсолютно противоположные интересы, только затягивают мирный процесс, к началу которых, судя по заявлениям официальных лиц сторон, выражают готовность как в Азербайджане, так и Армении.

Бесспорно, необходимость в посредниках на первых этапах после деоккупации Карабаха азербайджанской армией и завершения военных действий присутствовала, и каждая из названных стран и Евросоюз приложили немало усилий, внеся свою лепту для примирения сторон конфликта. Но наступил очередной этап – Ереван принял свое поражение, прошло достаточно времени, чтобы свыкнуться с этой мыслью, армянское общество, за исключением кучки фашистов-реваншистов карабахского клана, все еще надеющихся на своих покровителей в Москве и армянское лобби, тоже хочет жить в мире и согласии с соседями.

Отрадно, что Баку и Ереван договорились об очередной, пятой по счету, встрече 30 ноября на армяно-азербайджанской границе своих представителей для участия в заседании комиссии по вопросам делимитации государственной границы и безопасности. Армения согласилась с инициативой Азербайджана встретиться для проведения прямых переговоров без посредников. Это уже третья встреча на границе, другие две состоялись в Москве и Брюсселе:

первая такая встреча официальных лиц — вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и демаркации состоялась 24 мая 2022 года, и тоже на межгосударственной границе Азербайджана и Армении, вторая — 30 августа 2022 года уже в Москве, третья — 3 ноября 2022 года в Брюсселе, четвертая — 12 июля 2023 года снова на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Как за десятилетия конфликтного периода, так и после окончания активных военных действий посредничество ЕС, США, Франции и России в силу их соперничества и различных интересов так и не привело Армению и Азербайджан к подписанию мирного соглашения. Несмотря на множество встреч на уровне как первых лиц, так и глав МИД и других официальных лиц, стороны так и не договорились о демаркации общей границы, где часто случались и все еще не исключены пограничные столкновения.

До или после каждой встречи сторон в США или Брюсселе на протяжении всего поствоенного периода Кремль считал нужным внести свою лепту, испортив бочку меда ложкой дегтя – Баку и Ереван снова и снова оказывались под давлением, в результате переговоры срывались. Можно лишь догадываться о тайных рычагах влияния Москвы на мирный процесс, но в качестве официальной версии звучало наличие именно у РФ «самых точных карт еще советского Генштаба для решения вопроса по демаркации границы Армении и Азербайджана», о чем заявил и сам российский президент Владимир Путин в Сочи 31 октября 2022 года после очередной встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. И эти его слова прозвучали именно после состоявшейся в Праге 7 октября при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля встречи лидеров Армении и Азербайджана, на которой обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, подтвердив, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации. И в преддверии третьего заседания этих комиссий в Брюсселе в начале ноября.

Пятая встреча комиссии по вопросам делимитации государственной границы и безопасности пройдет на фоне некоторого обострения отношений Баку и Вашингтона вследствие ультимативного заявления посла Джеймса О’Брайена перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей о том, что «в отношениях Вашингтона с Азербайджаном не может быть «обычных отношений», «до тех пор, пока мирное соглашение между Баку и Ереваном не будет заключено», и о возобновлении действия 907-й поправки, запрещающей помощь Азербайджану. На что официальный Баку ответил отказом от встречи с Арменией на уровне глав МИД 20 ноября в Вашингтоне.

Но несмотря на это, Соединенные Штаты выразили готовность содействовать очередному раунду мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией — «как мы это делали в прошлом», — сказал представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в беседе с журналистами, комментируя предстоящую встречу, отметил, что в рамках новых реалий, сложившихся в регионе, «мы не видим никаких препятствий для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном». Главное, чтобы армянская сторона сделала конкретный шаг вперед и села за стол переговоров.

«Армения все еще озирается за пределы региона, когда речь идет о мирном договоре. Армения должна понимать, что корни, семена мира находятся здесь, а не в Вашингтоне, Брюсселе и Париже. Мы говорим о том, что вместо того, чтобы привносить сюда повестку третьих сторон необходимо продвигать переговоры по мирному соглашению. Мяч в воротах Армении», — отметил Хикмет Гаджиев.

Да, действительно, ключи от мира в руках Баку и Еревана, Запад противодействовать достижению соглашения не будет. Главное, чтобы и Москва перестала вмешиваться в процесс.