Проект поддержали 335 конгрессменов, 91 высказался против. Теперь инициативу должен одобрить Сенат. В таком случае она отправится президенту США Джо Байдену, которому необходимо подписать документ до наступления воскресенья по местному времени, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы заблокируют дальнейшее прохождение сенатской версии инициативы о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине. После этого лидер демократического большинства в верхней палате законодательного органа Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) сообщил журналистам, что не будет проводить процедурное голосование по данной инициативе и дождется версии Палаты представителей.

Приостановка работы правительства США может привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.