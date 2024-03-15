Строительство двух плотинных ГЭС заморожено в аргентинской провинции Санта-Крус из-за отсутствия финансирования, предоставляемого китайской стороной. Об этом сообщила газета La Nacion.

По ее данным, последний перевод на реализацию проекта был получен в ноябре 2022 года. Этих средств хватило на продолжение работ до декабря 2023 года. Возможной даты перевода нового платежа пока нет. Как пишет издание, для его получения правительство президента Хавьера Милея должно отправить запрос китайской стороне.

Из-за того, что на строительных площадках с декабря 2023 года не ведется работа, руководство проектов приняло решение уволить 1,8 тыс. человек. Если финансирование возобновится, рабочие места будут восстановлены.

Аргентина и Китай заключили соглашение о финансировании проекта в 2014 году при экс-президенте Кристине Фернандес де Киршнер. К настоящему моменту китайские банки перевели $1,85 млрд из $4,7 млрд кредита. Планировалось, что ГЭС начнут работу в 2020 году, сейчас дата завершения работы перенесена на 2027 год. На 54% проект принадлежит китайской компании Gezhouba.