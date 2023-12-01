Палата представителей США проголосовала за повторную заморозку ранее разблокированных $6 миллиардов, которые принадлежат Ирану.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на результаты голосования.

Данная мера одобрена в рамках принятия нового «Закона о запрете финансирования иранского терроризма». За данную меру проголосовали 307 членов палаты, 119 — против.

Уточняется, что закон предполагает введение санкций против любого финансового учреждения, участвующего в транзакциях с банками Катара, где находятся данные средства. Фактически речь идет о повторной блокировке этих средств.

Большинство членов палаты представителей полагают, что данные $6 миллиардов Тегеран может использовать для оказания поддержки таким движениям, как ХАМАС и «Хезболла».