Парламентская фракция ХДС/ХСС хочет повторно вынести на голосование вопрос передачи Украине немецких крылатых ракет Taurus.

Об этом рассказал первый парламентский секретарь фракции Торстен Фрай в комментарии Rheinische Post. «Парламентская фракция ХДС/ХСС поставит вопрос о поставке Taurus на поименное голосование в Бундестаге на следующей сессионной неделе. Парламент должен взять на себя инициативу», — сказал он.

Предложение хотят внести в повестку дня заседания, которое состоится в четверг, 14 марта. В документе немецкое правительство призывают «наконец удовлетворить украинский запрос на поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме и без проволочек».