Французская певица Франсуаза Арди, вдохновлявшая музыкантов, модельеров и режиссёров в 1960-х годах, умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщил её сын гитарист Тома Дютрон.

«Maman est partie» [Мама ушла], – написал Дютрон в инстаграме, приложив фотографию маленького себя с Арди.

Арди начала писать песни в 16 лет, когда ей подарили первую гитару. Начинающая певица выступала вживую и участвовала в прослушиваниях. В 1961 году с ней подписала контракт студия Disques Vogue. Первая баллада Арди разошлась тиражом более 2,5 миллионов экземпляров и возглавила французские чарты.

Арди была ключевой фигурой стиля «йе-йе», который доминировал тогда во французской музыке. В 1963 году певица представляла Монако на музыкальном конкурсе «Евровидение», где заняла пятое место. На волне популярности Арди перезаписала свой репертуар на других языках, включая английский.

Позже стиль певицы изменится под влиянием фанка, рока и электроники. Ей посвятят стихи известные поп-музыканты, в том числе Боб Дилан, предложат сниматься в фильмах и стать лицом нескольких модных домов.

С 2004 года Арди боролась с раком лимфатической системы. В 2015 году она ненадолго впала в кому, после чего ей стало сложно говорить, глотать и дышать. В 2021 году Арди высказалась за эвтаназию, заявив, что Франция остаётся «бесчеловечной», не разрешая эту процедуру. (svoboda.org)