Депутаты Европарламента Мириам Лексман и Виола фон Крамон раскритиковали посла в ЕС в Грузии Павла Герчинского за то, что он позировал на фотографиях с лидерами «Грузинской мечты».

Фотографии с открытия Дня Европы в Тбилиси распространили пресс-служба правительства и мэра Тбилиси.

«Я поражена. Посол ЕС перерезает ленточку вместе с людьми, которые принимают российские законы, нападают на демонстрантов, избивают лидеров оппозиции и угрожают активистам? Какой сигнал в данном контексте это посылает населению Грузии?», — пишет Лексман.

А Виола фон Крамон заявила, что эта фотосессия «создает у грузинского правительства впечатление, что мы продолжаем деловые отношения с ним в обычном режиме». И тоже задает вопросы: «Почему ЕС повторяет свои ошибки и усиливает автократов? Для чего эти фотографии?».

Посол Евросоюза Павел Герчинский в ответ на критику заявил, что миссия работает со всеми демократически избранными правительствами Грузии.

«Я не буду комментировать ни этот, ни какой-либо другой пост, но могу сказать, что я, как посол ЕС в Грузии, готов работать с правительством Грузии. Правительство Грузии – наш главный собеседник. Мы работали со всеми предыдущими правительствами Грузии, работаем и с этим правительством. Мы будем работать со всеми демократически избранными правительствами Грузии, чтобы продвинуть Грузию по пути европейской интеграции», — сказал дипломат.

Одновременно он заявил, что «мы перевернем каждый камень», чтобы помочь Грузии продвинуться вперед в процессе интеграции в Евросоюз. Он сказал, что Брюссель продолжает искать выход из ситуации в связи с планируемым принятием закона об иноагентах» — на данном этапе идет речь о его изменении:

«Мы искренне надеемся, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не будет принят в нынешнем виде. Мы организовали несколько визитов на высоком уровне, чтобы поговорить об этом с грузинскими властями. Эти визиты на высоком уровне будут продолжаться, и мы готовы к участию, готовы конструктивно работать с властями Грузии, чтобы найти выход из сложившейся ситуации».

Отношения между Грузией и Евросоюзом стали напряженными после того, как правящая партия месяц назад вновь внесла в парламента законопроект об иноагентах, официально — «О прозрачности иностранного влияния». При этом были сделаны заявления, в которых западные фонды обвиняются в финансировании радикализма и экстремизма в Грузии через СМИ. Евросоюз заявил, что законопроект ставит под угрозу дальнейшую евроинтеграцию Грузии. (newsgeorgia.ge)