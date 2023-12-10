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Власти Ирана не позволили семье Махсы Амини вылететь во Францию, чтобы получить премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Премия «За свободу мысли» была присуждена Амини посмертно. Получить её были приглашены родители и брат Амини. Однако, несмотря на наличие визы, погранслужба в Тегеране не позволила им сесть в самолёт и конфисковала их паспорта.

Вместо родственников на церемонии вручения премии будет присутствовать адвокат семьи, сообщает Deutsche Welle.

Иранская активистка Махса Амини, выступавшая за права женщин, была в 2022 году задержана полицией за неправильное ношение хиджаба. Вскоре после задержания она впала в кому и впоследствии умерла в больнице. Иранские власти заявили, что 22-летняя Амини перенесла инсульт. Свидетели задержания утверждают, что она была избита до смерти в полицейском участке.

Гибель Амини спровоцировала продолжительные массовые протесты в Иране под девизом «Женщина. Жизнь. Свобода». По данным правозащитников, в ходе протестов и столкновений с полицией погибли более 500 человек, в том числе 71 ребёнок, сотни протестующих получили ранения, около 20 тысяч были арестованы. Несколько человек были приговорены к смертной казни.

Премия имени Сахарова, которую ежегодно вручает Европарламент — одна из престижнейших в мире наград в области прав человека. В октябре этого года жюри приняло решение наградить ею Махсу Амини посмертно.

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