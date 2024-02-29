Милли Меджлис Азербайджанской Республики решительно осуждает и протестует против предвзятых, односторонних с точки зрения понятий международного права и справедливости мнений, отраженных в ежегодном отчете, принятом Европейским парламентом 28 февраля.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса.

«Данная резолюция, принятая в период, когда в Германии проходят мирные переговоры, и выдвинутые абсурдные утверждения вызывают серьезные вопросы: действительно ли Европа заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе? Для европейских парламентариев, призывающих к решительным шагам, введению санкций против Азербайджана, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана менее важны, чем суверенитет и территориальная целостность Армении?», — говорится в документе ММ.

Подчеркивается, что указанные в отчете мнения о необходимости вооружения Армении ярко отражают намерение обострить ситуацию в регионе, препятствовать мирному процессу.

«Похоже, что Европарламент полон решимости продолжать стремиться к «новым успехам» в своих лицемерных подходах к событиям на Южном Кавказе. Ряд моментов, отраженных в ежегодном отчете Европарламента, дает основание утверждать именно это. Если обратить внимание на моменты, которые совпадают с официальными заявлениями Армении, то становится ясно, что этот документ был подготовлен под влиянием и диктовку армянского лобби.

Европарламент должен понимать, что этот документ, как и ранее принятые резолюции, не имеет для Азербайджана никакого значения. Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не могут быть поставлены под сомнение. Никто не может оказывать давление на Азербайджан.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики решительно осуждает намерение Европейского парламента нанести удар по усилиям, направленным на обеспечение мира и стабильности в регионе, рекомендует заниматься не такими мелочными провокациями, а серьезными и неотложными вопросами, беспокоящими Европу», — говорится в заявлении.