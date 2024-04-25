Милли Меджлис выразил протест в связи с резолюцией Европарламента.

Как сообщили # в пресс-службе Милли Меджлиса, Милли Меджлис Азербайджанской Республики рассматривает принятие Европарламентом необъективной резолюции 25 апреля 2024 года по вопросу гражданского общества и прав человека в Азербайджане как предвзятую политическую акцию против Азербайджана, и решительно отвергает необоснованные обвинения, основанные на ложной и фейковой информации.

«Непонятно, по какой логике называют «политзаключенными» и требуют безоговорочного освобождения лиц, осужденных решениями судов за совершение конкретных преступных деяний. Подобные вопросы находятся в компетенции суда. Подобные предвзятые кампании, направленные против нашей страны, не только вредят перспективам развития двусторонних отношений, но и наносят новый удар по репутации Европарламента. Милли Меджлис призывает Европарламент воздержаться от действий, омрачающих работу, проводимую в сфере демократического строительства в нашей стране, занять объективную позицию по вопросам, касающимся нашей страны, не придерживаться однобокого подхода, основанного на политических соображениях», — говорится в заявлении Милли Меджлиса.

В то же время парламент Азербайджана заявляет, что никакая сила не заставит Азербайджан свернуть с пути демократического развития.