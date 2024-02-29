Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде прокомментировал принятую резолюцию «Ежегодный отчет о реализации общей внешней политики и политики безопасности», подготовленную комитетом Европарламента по международным отношениям.

Официальный представитель МИД, отвечая на вопрос местных СМИ, осудил «Ежегодный отчет о реализации общей внешней политики и политики безопасности», в котором отражены положения, направленные против Азербайджана, передает АПА.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем «Ежегодный отчет о реализации общей внешней политики и политики безопасности», в котором отражены положения, направленные против нашей страны. Эти положения, являющиеся составной частью очернительной кампании против Азербайджана, в которых все факты искажены, носят клеветнический характер и совершенно необоснованны, вызывают серьезные вопросы относительно будущего общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза. К сожалению, данный отчет, отражающий поверхностный подход к внешней политике и политике безопасности, также показывает, насколько члены Европейского парламента являются заложниками популистской политики, и насколько они далеки от выработки правильного стратегического подхода к нашему региону», – отметил А.Гаджизаде.