Турция осуждает «бандитские действия» Израиля против международной флотилии Global Sumud с гуманитарной помощью для сектора Газа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

«Турция поддерживает всех участников флотилии Global Sumud, которая является отражением коллективной совести человечества»,-подчеркнул он.

Глава государства указал, что одна из основных целей миссии заключалась в том, чтобы «привлечь внимание к варварству, из-за которого дети Газы умирают от голода».

Турецкий лидер отметил, что флотилия Global Sumud «вновь продемонстрировала всему миру жестокость в Газе и кровавую сущность Израиля».

«Не вызывает сомнений, что правительство геноцида во главе с Нетаньяху не только не допускает установления мира, но и не терпит даже появления возможности этого»,-констатировал политик.

Он заверил, что Турция «не оставит в одиночестве своих палестинских братьев и продолжит прилагать все необходимые усилия для прекращения огня и обеспечения мира в Газе».

«Атака на гражданских лиц в международных водах показала, что виновное в геноциде руководство Израиля предпринимает безрассудные попытки скрыть свои преступления в Газе»,-сказал он.

Президент Эрдоган добавил, что соответствующие структуры Турции внимательно отслеживают ситуацию вокруг атаки на Global Sumud и принимают меры по обеспечению безопасности находящихся на судах флотилии турецких граждан.